Число выздоровевших от коронавируса в Брянской области выросло до 170

Число выздоровевших от коронавируса в Брянской области на 29 апреля 2020 года составило 170 человек. За сутки диагноз сняли сразу у 45 пациентов.

Число умерших от коронавируса в регионе пока не изменилось и составляет шесть человек.

За последние сутки сделали рекордное количество тестов на заболевание - 828. Судя по всему, часть из них делается для того, чтобы подтвердить отсутствие вируса в организме.

Напомним, в Брянской области 783 заболевших коронавирусом. За сутки диагноз подтвердили у 115 пациентов.

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