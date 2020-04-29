2020-04-29T11:01:42+03:00
Общество

Новые случаи заболевания коронавирусом в Брянской области на 29 апреля 2020 года: поставлен очередной рекорд

Мы собрали последние новости про новые случаи заболевания коронавирусом в Брянской области на 29 апреля 2020 года
Марина АНТОНОВА
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За сутки сделали рекордное количество тестов - 828.За сутки сделали рекордное количество тестов - 828.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянской области на 29 апреля 2020 года подтвердились 115 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщают в оперативном штабе. При этом сделали рекордное количество тестов за сутки - 828. Общее число заболевших составляет 783 человека.

Большинство заразились в Брянске. В городе заболевание подтвердили у 371 человека. В Сельцо двое суток не фиксируют новых случаев заболевания. Больных коронавирусом там 102 человека.

От COVID-19 вылечились 170 брянцев. Умерли - шестеро.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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