Новые случаи заболевания коронавирусом в Брянской области на 29 апреля 2020 года: поставлен очередной рекорд

В Брянской области на 29 апреля 2020 года подтвердились 115 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщают в оперативном штабе. При этом сделали рекордное количество тестов за сутки - 828. Общее число заболевших составляет 783 человека.

Большинство заразились в Брянске. В городе заболевание подтвердили у 371 человека. В Сельцо двое суток не фиксируют новых случаев заболевания. Больных коронавирусом там 102 человека.

От COVID-19 вылечились 170 брянцев. Умерли - шестеро.

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