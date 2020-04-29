2020-04-29T10:52:50+03:00
Общество

Число заболевших коронавиурсом в Брянской области 29 апреля 2020 года выросло до 783 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Брянской области на 29 апреля 2020 года
Марина АНТОНОВА
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Фото: департамент здравоохранения Брянской области.Фото: департамент здравоохранения Брянской области.
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Число заболевших коронавиурсом в Брянской области 29 апреля 2020 года выросло до 783 человек. За сутки диагноз подтвердился у 115 человек. Большинство из них - жители Брянска. В городе прибавилось сразу 52 заболевших коронавирусом.

За сутки сделали 828 тестов. За все время эпидемии провели 12932 исследования, сообщают в оперативном штабе.

Резко выросло не только количество заболевших, но и число выздоровевших. За день диагноз сняли у 45 пациентов. В Брянской области от коронавируса умерло шесть человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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