Число заболевших коронавиурсом в Брянской области 29 апреля 2020 года выросло до 783 человек. За сутки диагноз подтвердился у 115 человек. Большинство из них - жители Брянска. В городе прибавилось сразу 52 заболевших коронавирусом.

За сутки сделали 828 тестов. За все время эпидемии провели 12932 исследования, сообщают в оперативном штабе.

Резко выросло не только количество заболевших, но и число выздоровевших. За день диагноз сняли у 45 пациентов. В Брянской области от коронавируса умерло шесть человек.

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