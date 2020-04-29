2020-04-29T09:01:25+03:00
Общество

В Брянске прошла операция по спасению раненого оленя

Ее организовали местные жители через соцсети
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Типичный Брянск".Фото: "Типичный Брянск".
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В Брянске во вторник, 28 апреля, прошла операцию по спасению раненого оленя. В социальных сетях горожанин написал, что около половины восьмого вечера увидел маленького олененка в кустах между памятником артиллеристам и микрорайоном "Речной". Животное не могло самостоятельно передвигаться. Было заметно, что у него травмированы задние конечности. К посту прилагалась фотография, на которой можно было разглядеть оленя.

Пока пользователи гадали, что делать с животным, и куда можно позвонить, на место выехали добровольцы и даже не одни. Они забрали оленя, отвезли его в ветеринарную клинику. Там ему провели операцию. У него был поврежден позвоночник. На одну ночь животное отправили на передержку.

О раненом олене уведомили охотхозяйство и заповедник. Его обещали пристроить на следующий день.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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