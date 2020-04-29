2020-04-28T22:29:50+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 29 апреля 2020 года: режим самоизоляции продлили до 11 мая

Мы собрали последние новости про коронавирус в Брянской области на 29 апреля 2020 года
Марина АНТОНОВА
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Три дня между майскими праздниками объявили нерабочими.Три дня между майскими праздниками объявили нерабочими.Фото: Марина АНТОНОВА
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В Брянской области, как и на большей части России, режим самоизоляции продлили до 11 мая. Об этом сказал президент в очередном обращении, оставив право за регионами корректировать сроки режима в зависимости от текущей ситуации.

В Брянской области 668 человек заболели коронавирусом. 125 из них уже выздоровели, шестеро умерли. Пик эпидемии еще не пройден, поэтому в ближайшее время в 13 брянских больницах создадут около полутора тысяч коек к уже 1000 имеющимся.

В медицинских организациях, которые перепрофилировали под госпитали для больных коронавирусом, готовы к работе 147 аппаратов ИВЛ. Пока заняты только 22 из них. Эти пациенты находятся в палатах интенсивной терапии.

Брянская область вместе с Москвой и Новосибирской областью вошла в тройку лучших регионов по мерам по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения.

В регионе заключили соглашения с Орловской и Курской областями по борьбе с коронавирусом. В случае ухудшения ситуации регионы будут помогать друг другу. В Брянской области готовят больше двух тысяч коек в больницах, в Орловской - около 400, в Курской - 1000. Число заболевших у наших соседей - 460 и 590 соотвественно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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