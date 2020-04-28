Число заболевших коронавирусом в Брянской области на 27 апреля 2020 года составило 642 человека

Число заболевших коронавирусом в Брянской области на 28 апреля 2020 года достигло 668 человек. За день заболели еще 26 человек.

Наибольшее число случаев заболевания зафиксировано в Брянске -319 (+10), Сельцо - 102 и Дятьковском районе - 44(+4). Впервые коронавирус выявили у жителя Навлинского района.

К данному моменту число выздоровевших составило 125 человек. Из больницы за день выписали 23 человека.

К сожалению, 28 апреля стало известно, что еще двое брянцев с коронавирусом скончались. Течение болезни у них отягчали хронические заболевания.

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