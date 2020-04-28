2020-04-27T23:03:37+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 28 апреля 2020 года: на въездах в регион усилят контроль

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Брянской области на 28 апреля 2020 года, самые важные события
Мария Дедкова
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По данным оперштаба на 1.00 28 апреля в регионе 642 заболевших коронавирусом.По данным оперштаба на 1.00 28 апреля в регионе 642 заболевших коронавирусом.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На Радоницу, 28 апреля, на въездах в Брянскую область усилят контроль.На трассах будут дежурить сотрудники полиции и Роспотребнадзора. Контрольные пункты расположатся на 335-м и 495-м километрах автодороги М-3 "Украина", на 76-м и 221-м километрах трассы Р-120, у села Азаричи Злынковского района и 39-м километре дороги "Брянск- граница с Калужской областью".

Правоохранители проследят за тем, чтобы среди въезжающих в регион не было нарушителей карантина. А сотрудники Роспотребнадзора выдадут автомобилистам и их пассажирам предписания о соблюдении 14-дневного режима самоизоляции.

В областном центре на Радоницу ограничат движение и парковку у кладбищ. Общественный транспорт в этот день не будет работать с 9.00 до 16.00.

Кроме того, оперативный штаб принял решение усилить контроль за соблюдением "масочного" режима. Брянцев не будут пускать в магазины и общественный транспорт без средства защиты.

В Брянске высказали готовность лечить больных коронавирусом с помощью плазмы тех, кто уже вылечился. Все необходимое оборудование для этого есть на станции переливания крови. Остается дождаться массового использования тестов для определения антител у переболевшего.

К слову, по данным оперштаба на 1.00 28 апреля в регионе 642 заболевших коронавирусом. 102 человека выздоровели, 4 - скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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