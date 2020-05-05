2020-05-05T15:09:53+03:00
Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Брянской области на 5 мая 2020 года составило 313 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Брянской области на 5 мая 2020 года
Мария Дедкова
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Новости о коронавирусе в Брянской областиНовости о коронавирусе в Брянской областиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Число выздоровевших от коронавируса в Брянской области на 5 мая 2020 года составило 313 человек. Всего за сутки больницы покинули 20 пациентов. Все они теперь здоровы, но будут дома какое-то время под присмотром медиков.

По данным оперативного штаба, число заразившихся в Брянской области с начала эпидемии составляет 1287 человек. За все время в лабораториях провели 17,5 тысячи тестов на выявление вируса.

До 11 мая все действующие ограничения сохранятся. На Брянщине по-прежнему будет действовать режим всеобщей самоизоляции. Передвижение возможно только при наличии пропуска. Усилят контроль в эти дни и сотрудники полиции.

По словам губернатора Александра Богомаза, смягчение мер в Брянской области начнется, когда количество заболевших сравняется с количеством выздоровевших. При этом Роспотребнадзор уже готовит предложения о возможном смягчении ограничений после 10 мая. Но все зависит от самих жителей. Поэтому на майских праздниках брянцам нужно максимально ограничить свои контакты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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