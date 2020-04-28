В Брянске за жестокое убийство будут судить участника банды
В Брянске участника преступной банды будут судить за жестокое убийтсво, незаконные приобретение и хранение оружия. 58-летний мучжина согласился сотрудничать со следствием, поэтому уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство.
Преступление совершили в сентябре прошлого года. 31-летний житель Брянска организовал банду, чтобы завладеть земельными участками. Обвиняемый вовлек в преступление своего 33-летнего знакомого, жителя Брянского района.
Вместе они разработали план. Нашли подходящее место, оружие, а также, где спрятать тело убитого. Чтобы скрыть себя, они пользовались телефонными номерами, зарегистрированными на других людей.
Организатор должен был пойти к нотариусу вместе с жертвой. Там оформить документы на землю. После мужчина должен был привести потерпевшего в оговоренное офисное помещение в Брянске, где и произойдет убийство. Преступники подготовили переделанный пистолет 9-го калибра, патроны, биту, наручники и электрошок.
Днем 19 сентября злоумышленники осуществили задуманное убийство. Тело 57-летнего мужчины спрятали в смотровой яме гаража. А после засыпали ее песком и залили бетоном.
- Следователи и оперативники УМВД быстро нашли тело пропавшего мужчины, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Банду обезвредили. Все ее участники арестованы, им предъявлены обвинения.
В подвале дома одного из обвиняемых обнаружили обрез ружья, который хранился там с 1995 года.
Материалы уголовного дела в ближайшее время направят в суд.
Расследование жестокого убийства 57-летнего брянца.Видео: СУ СКР по Брянской области
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ИСТОЧНИК KP.RU