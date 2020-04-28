Число выздоровевших от коронавируса в Брянской области на 28 апреля 2020 года составило 125 человек. За последние сутки диагноз COVID-19 сняли у 23 пациентов, сообщают в оперативном штабе.

Кстати, в Брянской области готовы лечить больных с коронавирусом с помощью переливания плазмы. Для этого необходимы тест-системы на антитела к инфекции. Пока этот метод не утвержден Минздравом.

Но выросло и число умерших от коронавируса. Скончались еще два мужчины. Одному было 56 лет, другому - 71 год. Они страдали тяжелыми хроническими заболеваниями.

В Брянской области всего зарегистрировали 668 заболевших. За сутки диагноз подтвердили у 26 человек.

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