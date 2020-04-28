Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 28 апреля 2020 года
В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 28 апреля 2020 года. В регионе насчитывается 668 заболевших. За сутки диагноз COVID-19 поставили 26 пациентам. Коронавирусом охвачены пять городов и 21 район. Впервые заболевшего зафиксировали в Навлинском районе.
Теперь чистыми от инфекции в Брянской области остаются пять районов: Рогнединский, Жирятинский, Суражский, Гордеевский и Красногорский районы.
Число случаев COVID-19 в Брянской области:
- Брянск - 319 (+10)
- Сельцо - 102
- Дятьковский район - 44 (+4)
- Брянский район - 38 (+4)
- Карачевский район - 30
- Унечский район - 21 (+1)
- Климовский район - 12
- Фокино - 12 (+1)
- Дубровский район - 9
- Комаричский район - 9
- Клетнянский район - 7
- Брасовский район - 7 (+2)
- Суземский район - 7 (+1)
- Стародубский район - 6
- Трубчевский район - 6 (+1)
- Новозыбков - 5
- Погарский район - 5
- Почепский район - 5 (+1)
- Севский район - 4
- Жуковский район - 4
- Выгоничский район - 3
- Злынковский район - 3
- Мглинский район - 3
- Клинцовский район - 3
- Клинцы - 3
- Навлинский район - 1 (+1).
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ИСТОЧНИК KP.RU