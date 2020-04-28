Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 28 апреля 2020 года

В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 28 апреля 2020 года. В регионе насчитывается 668 заболевших. За сутки диагноз COVID-19 поставили 26 пациентам. Коронавирусом охвачены пять городов и 21 район. Впервые заболевшего зафиксировали в Навлинском районе.

Теперь чистыми от инфекции в Брянской области остаются пять районов: Рогнединский, Жирятинский, Суражский, Гордеевский и Красногорский районы.

Число случаев COVID-19 в Брянской области:

- Брянск - 319 (+10)

- Сельцо - 102

- Дятьковский район - 44 (+4)

- Брянский район - 38 (+4)

- Карачевский район - 30

- Унечский район - 21 (+1)

- Климовский район - 12

- Фокино - 12 (+1)

- Дубровский район - 9

- Комаричский район - 9

- Клетнянский район - 7

- Брасовский район - 7 (+2)

- Суземский район - 7 (+1)

- Стародубский район - 6

- Трубчевский район - 6 (+1)

- Новозыбков - 5

- Погарский район - 5

- Почепский район - 5 (+1)

- Севский район - 4

- Жуковский район - 4

- Выгоничский район - 3

- Злынковский район - 3

- Мглинский район - 3

- Клинцовский район - 3

- Клинцы - 3

- Навлинский район - 1 (+1).

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