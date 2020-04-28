Новые случаи заражения коронавирусом в Брянской области на 28 апреля 2020 года: заболели 26 человек

В Брянской области 28 апреля 2020 года подтвердили 26 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших составляет 668 человек. За сутки провели 535 исследований на заболевание. Это меньше, чем в последние несколько дней. Возможно, поэтому и меньше новых случаев заражения.

Больше всего заболевших в Брянске - 319 человек. За сутки диагноз подтвердили у десятерых пациентов. Ни одного нового случая заражения не зафиксировали в Сельцо. Там по-прежнему 102 заболевших коронавирусом.

Впервые пациента с COVID-19 выявили в Навлинском районе, сообщают в оперативном штабе.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».