Число заболевших коронавирусом в Брянской области на 27 апреля 2020 года составило 642 человека
Число заболевших коронавирусом в Брянской области на 27 апреля 2020 года достигло 642 человек. За день диагноз COVID-19 поставили еще 43 людям. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
Наибольшее число случаев заболевания зафиксировано в Брянске -309 (+13), Сельцо - 102(+1) и Дятьковском районе - 40(+4).
Также значительный прирост числа инфицированных зафиксировали в Карачевском районе(+7).
За сутки число благополучно излечившихся от коронавируса осталось прежним - 102.
Жертвами опасной болезни с начала эпидемии стали 4 брянца.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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