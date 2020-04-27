2020-04-27T11:27:26+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Брянской области на 27 апреля 2020 года составило 642 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Брянской области
Мария Дедкова
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За сутки число благополучно излечившихся от коронавируса осталось прежним - 102.За сутки число благополучно излечившихся от коронавируса осталось прежним - 102.Фото: Артем ЛЕНЦ
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Число заболевших коронавирусом в Брянской области на 27 апреля 2020 года достигло 642 человек. За день диагноз COVID-19 поставили еще 43 людям. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Наибольшее число случаев заболевания зафиксировано в Брянске -309 (+13), Сельцо - 102(+1) и Дятьковском районе - 40(+4).

Также значительный прирост числа инфицированных зафиксировали в Карачевском районе(+7).

За сутки число благополучно излечившихся от коронавируса осталось прежним - 102.

Жертвами опасной болезни с начала эпидемии стали 4 брянца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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