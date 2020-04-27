2020-04-27T11:46:01+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 27 апреля 2020 года

Мы составили карту распространения и приводим статистику коронавируса в Брянской области на 27 апреля 2020 года
Марина АНТОНОВА
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Фото: департамент здравоохранения Брянской области.Фото: департамент здравоохранения Брянской области.
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В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 27 апреля 2020 года.

Число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 642 человек. За сутки диагноз поставили 42 пациентам. Коронавирусом охвачены 5 городов и 20 районов области. «Чистых» от инфекции зон осталось всего шесть. Это Рогнединский, Жирятинский, Суражский, Гордеевский, Красногорский и Навлинский районы.

Число случаев COVID-19 в Брянской области:

- Брянск - 309 (+13)

- Сельцо - 102 (+1)

- Дятьковский район - 40 (+4)

- Брянский район - 34 (+1)

- Карачевский район - 30 (+7)

- Унечский район - 20

- Климовский район - 12 (+5)

- Фокино - 11

- Дубровский район - 9

- Комаричский район - 9

- Клетнянский район - 7 (+3)

- Стародубский район - 6 (+2)

- Суземский район - 6

- Новозыбков - 5

- Погарский район - 5

- Трубчевский район - 5 (+2)

- Брасовский район - 5 (+1)

- Севский район - 4

- Почепский район - 4

- Жуковский район - 4 (+3)

- Выгоничский район - 3

- Злынковский район - 3

- Мглинский район - 3

- Клинцовский район - 3

- Клинцы - 3 (+1).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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