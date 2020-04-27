Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 27 апреля 2020 года
В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 27 апреля 2020 года.
Число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 642 человек. За сутки диагноз поставили 42 пациентам. Коронавирусом охвачены 5 городов и 20 районов области. «Чистых» от инфекции зон осталось всего шесть. Это Рогнединский, Жирятинский, Суражский, Гордеевский, Красногорский и Навлинский районы.
Число случаев COVID-19 в Брянской области:
- Брянск - 309 (+13)
- Сельцо - 102 (+1)
- Дятьковский район - 40 (+4)
- Брянский район - 34 (+1)
- Карачевский район - 30 (+7)
- Унечский район - 20
- Климовский район - 12 (+5)
- Фокино - 11
- Дубровский район - 9
- Комаричский район - 9
- Клетнянский район - 7 (+3)
- Стародубский район - 6 (+2)
- Суземский район - 6
- Новозыбков - 5
- Погарский район - 5
- Трубчевский район - 5 (+2)
- Брасовский район - 5 (+1)
- Севский район - 4
- Почепский район - 4
- Жуковский район - 4 (+3)
- Выгоничский район - 3
- Злынковский район - 3
- Мглинский район - 3
- Клинцовский район - 3
- Клинцы - 3 (+1).
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ИСТОЧНИК KP.RU