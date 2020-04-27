2020-04-27T11:13:19+03:00
Общество

Новые случаи заболевания коронавирусом в Брянской области на 27 апреля 2020 года: плюс 43 человека

Мы собрали последние новости о заболевании коронавирусом в Брянской области на 27 апреля 2020 года
Марина АНТОНОВА
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Фото: оперативный штаб Брянской области.Фото: оперативный штаб Брянской области.
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В Брянской области коронавирус 27 апреля 2020 года подтвердился еще у 43 человек. За сутки провели 723 исследования, сообщают в оперативном штабе. Общее число заболевших составляет 642 человека. Количество выздоровевших пока не изменилось и равно 102. За все время эпидемии от коронавируса умерло четыре человека.

Больше всего заболевших в Брянске, 309 человек, и Сельцо – 102 человека. В Сельцо диагноз на сутки подтвердился только у одного пациента, в Брянске – у 13.

В лидерах по количеству заболевших также Дятьковский – 40 человек, Брянский – 34 человека, Карачевский – 30 человек, Унечский – 20 человек и Климовский – 12 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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