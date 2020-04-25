Коронавирус в Брянской области, последние новости на 25 апреля 2020 года: 16 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ

В Брянской области 16 больных с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Их подключили в аппаратам искусственной вентиляции легких.

К слову, всего в регионе общее число заразившихся составляет 494 человека. Больше всего больных в Брянске и Сельцо.

В ближайшее время Брянская область получит два аппарата, которые помогут лечить тяжелых пациентов с коронавирусом.Это аппараты ЭКМО, они позволят насыщать кровь кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности.

В брянских больницах дополнительно оборудуют 1660 коек для больных коронавирусом. Сейчас в медучреждениях для заразившихся есть 627 мест.

Накануне Радоницы на подъездах к Брянску усилят контроль. Помимо сотрудников полиции 27 и 28 апреля на постах будут дежурить сотрудники Роспотребнадзора. Они проследят за тем, чтобы среди въезжающих в город не было нарушителей карантина. А приезжим выдадут предписания о соблюдении режима самоизоляции.

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