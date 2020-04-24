2020-04-24T16:02:32+03:00
Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Брянской области на 24 апреля 2020 года составило 84 человека

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Брянске на 24 апреля 2020 года
Мария Дедкова
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Всего же в регионе зарегистрировали 494 случая COVID-19. К сожалению, два пациента погибли.Всего же в регионе зарегистрировали 494 случая COVID-19. К сожалению, два пациента погибли.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Число выздоровевших от коронавируса в Брянске 24 апреля 2020 года достигло 84 человек. За последние сутки домой отпустили еще двоих.

Об отрицательных результатах анализов пациентов сообщили в оперативном штабе. Брянцев выписали из медучреждений.

Однако на лечении остаются еще 408 человек.

Всего же в регионе зарегистрировали 494 случая COVID-19. К сожалению, два пациента погибли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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