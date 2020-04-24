2020-04-24T11:21:48+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 24 апреля 2020 года

Мы составили карту распространения и приводим статистику коронавируса в Брянской области на 24 апреля 2020 года
Мария Дедкова
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Коронавирусом охвачены 5 городов и 19 районов области.Коронавирусом охвачены 5 городов и 19 районов области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 24 апреля 2020 года.

Число пациентов с COVID-19 составило 494 человека.За день выявили еще 35 новых случаев.

Коронавирусом охвачены 5 городов и 19 районов области. Ни одного заболевшего по-прежнему нет в Рогнединском, Жуковском, Жирятинском, Суражском, Гордеевском, Красногорском и Навлинском районах.

Число случаев COVID-19 в Брянской области:

- Брянск - 265 (+15)

- Сельцо - 82 (+3)

- Брянский район - 29 (+3)

- Дятьковский район – 21 (+3)

- Карачевский район – 17(+8)

- Унечский район - 16 (+1)

- Фокино – 9

- Суземский район – 6

- Новозыбков - 5

- Климовский район – 5

- Погарский район – 4

- Почепский район – 4

- Брасовский район - 3 (+1)

- Дубровский район - 3

- Выгоничский район – 3

- Злынковский район – 3

- Мглинский район - 3 (+1)

- Севский район - 3

- Клинцовский район - 3

- Комаричский район - 2

- Стародубский район - 2

- Клинцы – 2

- Трубчевский – 2

- Клетнянский - 2.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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