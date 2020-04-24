Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 24 апреля 2020 года
В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 24 апреля 2020 года.
Число пациентов с COVID-19 составило 494 человека.За день выявили еще 35 новых случаев.
Коронавирусом охвачены 5 городов и 19 районов области. Ни одного заболевшего по-прежнему нет в Рогнединском, Жуковском, Жирятинском, Суражском, Гордеевском, Красногорском и Навлинском районах.
Число случаев COVID-19 в Брянской области:
- Брянск - 265 (+15)
- Сельцо - 82 (+3)
- Брянский район - 29 (+3)
- Дятьковский район – 21 (+3)
- Карачевский район – 17(+8)
- Унечский район - 16 (+1)
- Фокино – 9
- Суземский район – 6
- Новозыбков - 5
- Климовский район – 5
- Погарский район – 4
- Почепский район – 4
- Брасовский район - 3 (+1)
- Дубровский район - 3
- Выгоничский район – 3
- Злынковский район – 3
- Мглинский район - 3 (+1)
- Севский район - 3
- Клинцовский район - 3
- Комаричский район - 2
- Стародубский район - 2
- Клинцы – 2
- Трубчевский – 2
- Клетнянский - 2.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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