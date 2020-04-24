Число заболевших коронавирусом в Брянской области на 24 апреля 2020 года достигло 494 человека

Число заболевших коронавирусом в Брянской области на 24 апреля 2020 года составило 494 человека. За последние сутки зарегистрировали еще 35 новых случаев.

Больше всего заболевших в Брянске – 265 человек. На втором месте Сельцо – 82 человека. На третьем – Брянский район с 29 заболевшими. Здесь выявили 15, 3 и 3 случая соответственно.

Всего в регионе провели 9481 тест на COVID-19, сообщили в оперштабе.

К слову, на 24 апреля 84 человека выздоровели, 2 скончались. В больницах остаются 408 человек.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».