2020-04-24T10:51:42+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Брянской области на 24 апреля 2020 года достигло 494 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Брянской области на 24 апреля 2020 года
Мария Дедкова
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К слову, на 24 апреля 82 человека выздоровели, а 2 скончались.К слову, на 24 апреля 82 человека выздоровели, а 2 скончались.Фото: Артем ЛЕНЦ
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Число заболевших коронавирусом в Брянской области на 24 апреля 2020 года составило 494 человека. За последние сутки зарегистрировали еще 35 новых случаев.

Больше всего заболевших в Брянске – 265 человек. На втором месте Сельцо – 82 человека. На третьем – Брянский район с 29 заболевшими. Здесь выявили 15, 3 и 3 случая соответственно.

Всего в регионе провели 9481 тест на COVID-19, сообщили в оперштабе.

К слову, на 24 апреля 84 человека выздоровели, 2 скончались. В больницах остаются 408 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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