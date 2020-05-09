2020-05-09T12:19:31+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Брянской области на 9 мая 2020 года достигло 1537 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Брянской области на 9 мая 2020 года
Анна ЛЕВКИНА
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За последние сутки коронавирус диагностировали 23 брянцам.За последние сутки коронавирус диагностировали 23 брянцам.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Число заболевших коронавирусом в Брянской области на 9 мая 2020 года составило 1537 человек. За последние сутки зарегистрировали 23 новых случая.

По-прежнему, больше всего заболевших в Брянске – 742. На втором месте Сельцо – 131 человек. Третью строчку занимает Дятьковский район, где 97 COVID-пациентов. Уточним, в областном центре выявили шесть новых случаев, у двух других «лидеров» число заболевших осталось неизменным.

Всего в регионе провели 20680 тестов на коронавирус, сообщили в оперштабе.

Добавим, на утро 9 мая 450 человек выздоровели, 17 скончалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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