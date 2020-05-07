Коронавирус в Брянской области, последние новости на 6 мая 2020 года: регион вышел в ТОП-7 по числу победивших COVID-19

В Брянской области уже 369 человек выздоровели от коронавируса. Это седьмой показатель по России. Непосредственно за последние сутки диагноз "COVID-19" сняли с 56 пациентов. Их контрольные тесты на коронавирус оказались отрицательными. Их отпустили домой.

Всех случаев COVID-19 в регионе теперь 1367. Накануне подтвердили 80 новых. Из них 36 пришлись на областной центр. В итоге общее число заболевших в Брянске составляет 662. Также в "лидерах" Сельцо и Дятьковский район, где 129 и по 88 случаев соответственно.

Коронавирус присутствует в пяти городах и 25 районах Брянской области. Накануне первого больного выявили в Суражском районе. А потому в регионе осталась всего одна «чистая» зона. Это Гордеевский район.

С 7 мая на Брянщине начнет действовать масочный режим. Соответствующие изменения в постановление "О режиме повышенной готовности" внес губернатор Александр Богомаз. Отныне в масках необходимо находиться на улице, в магазинах, аптеках, общественном транспорте (включая такси), предприятиях и медучреждениях.

В Брянске под уголовное преследование попал глава Советской райадминистраци Андрей Колесников. Он, как полагает следствие, незаконно выдал пропуска коммерческим организациям, которые подтверждали право работы в условиях режима самоизоляции. Однако в региональный перечень организаций, на которые не распространяется указ президента, эти фирмы не входили.

В Брянской области на аппаратах искусственной вентиляции легких находится 21 пациент с коронавирусом. Такие данные озвучил губернатор Александр Богомаз в эфире телеканала "Россия 24". Для больных в регионе подготовили 1501 койку. К почти 1300 из них подвели кислород. Еще 163 оснастили аппаратами ИВЛ.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».