2020-05-06T17:57:41+03:00
Общество

Масочный режим в Брянской области с 7 мая из-за коронавируса: зачем ввели, кого накажут

Власти вводят масочный режим в Брянской области с 7 мая, чтобы взять под контроль коронавирус
Анна ЛЕВКИНА
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Брянцам запретили появляться в общественных местах без масок.Брянцам запретили появляться в общественных местах без масок.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Власти вводят масочный режим в Брянской области с 7 мая 2020 года. Так решили спасти граждан от размножения и распространения коронавируса. В регионе действует режим строгой самоизоляции в выходные дни до 11 мая, которые ввел Владимир Путин. Но этого мало: власти считают, что жители не смогут сидеть дома стопроцентно.

Теперь полицейские имеют право проверять всех тех, кто находится на улице без масок - это будет означать нарушение режима, предписанного санитарным врачом. Таким образом контролировать жителей будет легче. Обязательно применять маски нужно в общественных местах: магазинах, общественном транспорте (в том числе такси), аптеках, на работающих предприятиях и медицинских учреждениях.

Соответствующие изменения уже внесли в постановление «О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области». Он, напомним, действует в регионе с 17 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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