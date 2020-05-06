Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 6 мая 2020 года
В Брянской области обновили карту распространения и привели статистику по заболеваемости коронавирусом на 6 мая 2020 года.
Так, число пациентов с «COVID-19» достигло 1367 человек. Коронавирусом охвачены 5 городов и 25 районов области. Накануне подтвердили первый случай в Суражском районе. Долгое время эта территория считалась «чистой» от инфекции. Теперь аналогичная зона осталась всего одна - Гордеевский район.
Число случаев COVID-19 в Брянской области:
— Брянск - 662 (+36)
— Сельцо - 129 (+3)
— Дятьковский район - 88 (+4)
— Брянский район - 79 (+4)
— Карачевский район - 67 (+9)
— Унечский район - 35 (+1)
— Стародубский район - 34
— Брасовский район - 27
— Фокино - 27 (+3)
— Трубчевский район - 20 (+2)
— Комаричский район - 18
— Мглинский район - 17 (+7)
— Клинцы - 15
— Клетнянский район - 15 (+1)
— Дубровский район - 14
— Жуковский район - 14 (+2)
— Климовский район - 13
— Погарский район - 13 (+1)
— Суземский район - 12
— Севский район - 10 (+1)
— Почепский район - 10 (+2)
— Выгоничский район - 8
— Клинцовский район - 8
— Новозыбков - 8 (+1)
— Навлинский район - 8 (+1)
— Красногорский район - 5
— Злынковский район - 4
— Рогнединский район - 4 (+1)
— Жирятинский район - 2
— Суражский район - 1 (+1).
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ИСТОЧНИК KP.RU