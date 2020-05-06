2020-05-06T12:48:08+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 6 мая 2020 года

Мы составили карту распространения и приводим статистику коронавируса в Брянской области на 6 мая 2020 года
Анна ЛЕВКИНА
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Фото: Департамент здравоохранения Брянской области.Фото: Департамент здравоохранения Брянской области.
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В Брянской области обновили карту распространения и привели статистику по заболеваемости коронавирусом на 6 мая 2020 года.

Так, число пациентов с «COVID-19» достигло 1367 человек. Коронавирусом охвачены 5 городов и 25 районов области. Накануне подтвердили первый случай в Суражском районе. Долгое время эта территория считалась «чистой» от инфекции. Теперь аналогичная зона осталась всего одна - Гордеевский район.

Число случаев COVID-19 в Брянской области:

Брянск - 662 (+36)

— Сельцо - 129 (+3)

— Дятьковский район - 88 (+4)

— Брянский район - 79 (+4)

— Карачевский район - 67 (+9)

— Унечский район - 35 (+1)

— Стародубский район - 34

— Брасовский район - 27

Фокино - 27 (+3)

— Трубчевский район - 20 (+2)

— Комаричский район - 18

— Мглинский район - 17 (+7)

Клинцы - 15

— Клетнянский район - 15 (+1)

— Дубровский район - 14

— Жуковский район - 14 (+2)

— Климовский район - 13

— Погарский район - 13 (+1)

— Суземский район - 12

— Севский район - 10 (+1)

— Почепский район - 10 (+2)

— Выгоничский район - 8

— Клинцовский район - 8

Новозыбков - 8 (+1)

— Навлинский район - 8 (+1)

— Красногорский район - 5

— Злынковский район - 4

— Рогнединский район - 4 (+1)

— Жирятинский район - 2

— Суражский район - 1 (+1).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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