Новые случаи заболевания коронавирусом в Брянской области на 6 мая 2020 года: заразились 80 человек

В Брянской области 6 мая 2020 года подтвердили 80 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших достигло 1367. К воскресенью выздоровели 369 человек, 14 скончалось.

Больше всего заболевших в Брянске – 662. За сутки прибавилось 36 новых случаев. В закрытом из-за коронавируса брянском городе Сельцо – 129 пациентов с диагнозом «COVID-19» (+3 за последние 24 часа).

В Брянской области коронавирусом охвачены 5 городов и 25 районов. Накануне первый случай заражения выявили в Суражском районе. Таким образом, теперь «чистая зона» в регионе осталась всего одна. Это Гордеевский район.

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