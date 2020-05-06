2020-05-06T10:43:11+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Брянской области на 6 мая 2020 года достигло 1367 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Брянской области на 6 мая 2020 года
Анна ЛЕВКИНА
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За сутки на Бряншине зарегистрировали 80 новых случаев коронавируса.За сутки на Бряншине зарегистрировали 80 новых случаев коронавируса.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Число заболевших коронавирусом в Брянской области на 6 мая 2020 года составило 1367 человек. За последние сутки зарегистрировали 80 новых случаев.

По-прежнему, больше всего заболевших в Брянске – 662. На втором месте Сельцо – 129 человек. Третью строчку занимает Дятьковский район, где 86 COVID-пациентов. Здесь выявили 36, 3 и 4 новых случаев соответственно.

Всего в регионе провели 18332 тестов на коронавирус, сообщили в оперштабе.

Добавим, на утро 6 мая 369 человек выздоровели, 14 скончалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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