2020-04-24T10:46:39+03:00
Общество

Новые случаи заболевания коронавирусом в Брянской области на 24 апреля 2020 года: заразились 35 человек

Мы собрали последние новости о новых случая заболевания коронавирусом в Брянской области на 24 апреля 2020 года
Марина АНТОНОВА
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Фото: Александр Богомаз.Фото: Александр Богомаз.
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В Брянской области 24 апреля 2020 года подтвердили 35 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших составляет 494 человека. К пятнице выздоровело 82 человека, скончались двое.

Больше всего заболевших в Брянске - 265 человек. За сутки прибавилось 15 заболевших. В закрытом из-за коронавируса брянском городе Сельцо - 82 пациента с диагнозом COVID-19.

В Брянской области коронавирусом охвачены пять городов и 19 районов области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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