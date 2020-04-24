Новые случаи заболевания коронавирусом в Брянской области на 24 апреля 2020 года: заразились 35 человек
Мы собрали последние новости о новых случая заболевания коронавирусом в Брянской области на 24 апреля 2020 года
Фото: Александр Богомаз.
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В Брянской области 24 апреля 2020 года подтвердили 35 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших составляет 494 человека. К пятнице выздоровело 82 человека, скончались двое.
Больше всего заболевших в Брянске - 265 человек. За сутки прибавилось 15 заболевших. В закрытом из-за коронавируса брянском городе Сельцо - 82 пациента с диагнозом COVID-19.
В Брянской области коронавирусом охвачены пять городов и 19 районов области.
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ИСТОЧНИК KP.RU