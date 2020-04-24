2020-04-24T09:37:28+03:00
Происшествия

По факту поставок поддельной "молочки" в брянские детсады завели уголовное дело

Усилить контроль за закупками попросили от губернатора
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Почти половина молочной продукции в школах и детсадах оказалась подделкой.Почти половина молочной продукции в школах и детсадах оказалась подделкой.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

По факту поставок некачественной молочной продукции в детские сады и другие учреждения Брянска и области завели уголовное дело. Для этого в Брянск приезжал сотрудник управления Генеральной прокуратуры России в Центральном федеральном округе. Проверка прошла вместе с региональным управлением Россельхознадзора.

Специалисты выявили случаи закупки молока для соцучреждений у аффилированных поставщиков. Они предполагают, что участники закупки данной продукции вступили в картельный сговор. Информацию об этом направили в Брянское УФАС.

- Во время указанной проверки был взят отбор проб и проведено исследование молока и кефира в ряде дошкольных образовательных учреждений, объектах здравоохранения и социального обслуживания населения, - говорят в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ. - По результатам исследований установлено, что поставляемая молочная продукция изготовлена с нарушением норм безопасности.

После этого завели уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Напомним, до этого специалисты Россельхознадзора говорили о выявленных нарушениях областным органам власти. Почти половина "молочки" в школах и детских садах оказалась поддельной. Но никакой реакции не последовало. Контракты с недобросовестными поставщиками не расторгли. Сейчас заместитель генерального прокурора направил письмо брянскому губернатору, в котором указал на необходимость усилить контроль. за госзакупками.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Брянской области назвали районы с коронавирусом
Брянцам запретили выезжать на дачу на личных автомобилях
ВТБ Пенсионный фонд предлагает заключать договоры по обязательному пенсионному страхованию полностью онлайн
В Брянской области число заболевших коронавирусом достигло 494
В Брянской области за сутки коронавирус подтвердили 35 человек
Андрей Костин о предложениях банковского сектора по совершенствованию механизмов поддержки населения и отраслей экономики
На въездах в Сельцо дежурят росгвардейцы с автоматами
Глава Дятькова едва не подрался с задиристым парнем
В Брянске ТРЦ "МегаГринн" на старом аэропорту достроят через три года
В Брянске мошенники вновь попытались обмануть руководителей предприятий от имени правительства
В Брянске полицейские устроили погоню за велосипедистом во время самоизоляции
В Брянске коронавирусом заразились 27 детей
На 45-м году жизни скончался прокурор Погарского района
С территории Брянской области пытались незаконно вывезти маски и антисептик
В Сельцо подготовят 60 коек для больных коронавирусом
Клинцовскую больницу готовят для приема пациентов с коронавирусом
В Брянской области на Радоницу закроют кладбища
Как получить перерасчет