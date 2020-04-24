По факту поставок поддельной "молочки" в брянские детсады завели уголовное дело

По факту поставок некачественной молочной продукции в детские сады и другие учреждения Брянска и области завели уголовное дело. Для этого в Брянск приезжал сотрудник управления Генеральной прокуратуры России в Центральном федеральном округе. Проверка прошла вместе с региональным управлением Россельхознадзора.

Специалисты выявили случаи закупки молока для соцучреждений у аффилированных поставщиков. Они предполагают, что участники закупки данной продукции вступили в картельный сговор. Информацию об этом направили в Брянское УФАС.

- Во время указанной проверки был взят отбор проб и проведено исследование молока и кефира в ряде дошкольных образовательных учреждений, объектах здравоохранения и социального обслуживания населения, - говорят в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ. - По результатам исследований установлено, что поставляемая молочная продукция изготовлена с нарушением норм безопасности.

После этого завели уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Напомним, до этого специалисты Россельхознадзора говорили о выявленных нарушениях областным органам власти. Почти половина "молочки" в школах и детских садах оказалась поддельной. Но никакой реакции не последовало. Контракты с недобросовестными поставщиками не расторгли. Сейчас заместитель генерального прокурора направил письмо брянскому губернатору, в котором указал на необходимость усилить контроль. за госзакупками.

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