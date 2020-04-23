Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 23 апреля 2020 года
В Брянской области составили карту распространения и привели статистику по заболеваемости коронавирусом на 23 апреля 2020 года.
Итак, пациентов с COVID-19 выявили в 5 городах и 19 районах области. К 23 апреля число заболевших достигло 459 человек.
За день выявили еще 60 новых случаев. Впервые коронавирус обнаружили в Клинцовском и Клетнянском районах.
Число случаев COVID-19 в Брянской области:
- Брянск - 250 (+30)
- Сельцо - 79 (+9)
- Брянский район - 26 (+2)
- Дятьковский район – 18 (+3)
- Унечский район - 15 (+2)
- Фокино – 9
- Карачевский район – 9
- Суземский район – 6 (+2)
- Новозыбков - 5 (+1)
- Климовский район – 5 (+1)
- Погарский район – 4
- Почепский район – 4 (+1)
- Дубровский район - 3
- Выгоничский район – 3
- Злынковский район – 3
- Севский район - 3 (+1)
- Клинцовский район -3 (+3)
- Комаричский район - 2
- Стародубский район - 2
- Брасовский район - 2
- Мглинский район - 2 (+1)
- Клинцы – 2(+1)
- Трубчевский – 2(+1)
- Клетнянский -2(+2)
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ИСТОЧНИК KP.RU
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