2020-04-23T15:41:45+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 23 апреля 2020 года

Мы составили карту распространения и приводим статистику коронавируса в Брянской области на 23 апреля 2020 года
Мария Дедкова
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Фото: департамент здравоохранения Брянской областиФото: департамент здравоохранения Брянской области
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В Брянской области составили карту распространения и привели статистику по заболеваемости коронавирусом на 23 апреля 2020 года.

Итак, пациентов с COVID-19 выявили в 5 городах и 19 районах области. К 23 апреля число заболевших достигло 459 человек.

За день выявили еще 60 новых случаев. Впервые коронавирус обнаружили в Клинцовском и Клетнянском районах.

Число случаев COVID-19 в Брянской области:

- Брянск - 250 (+30)

- Сельцо - 79 (+9)

- Брянский район - 26 (+2)

- Дятьковский район – 18 (+3)

- Унечский район - 15 (+2)

- Фокино – 9

- Карачевский район – 9

- Суземский район – 6 (+2)

- Новозыбков - 5 (+1)

- Климовский район – 5 (+1)

- Погарский район – 4

- Почепский район – 4 (+1)

- Дубровский район - 3

- Выгоничский район – 3

- Злынковский район – 3

- Севский район - 3 (+1)

- Клинцовский район -3 (+3)

- Комаричский район - 2

- Стародубский район - 2

- Брасовский район - 2

- Мглинский район - 2 (+1)

- Клинцы – 2(+1)

- Трубчевский – 2(+1)

- Клетнянский -2(+2)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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