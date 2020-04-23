2020-04-23T12:17:02+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Брянской области на 23 апреля 2020 года: COVID-19 выявляют в районах

Мы собрали последние новости про новые случаи заражения коронавирусом в Брянской области на 23 апреля 2020 года
Мария Дедкова
Поделиться:
Общее число зараженных в Брянской области - 459.Общее число зараженных в Брянской области - 459.Фото: Артем ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Брянской области стали известны последние новости о новых случаях заражения коронавирусом.

К утру 23 апреля 2020 года COVID-19 подтвердили еще у 60 человек. Большинство новых случаев в Брянске -30. Однако растет количество заболевших в районах. Так, впервые зараженных выявили в Клетнянском районе. 9 новых случаев в Сельцо, по 3 - в Дятьковском и Клинцовском районах. По 2 - в Брянском, Унечском, Суземском районах и Клинцах.

Общее число зараженных в Брянской области - 459.

Растет и количество выздоровевших. По информации регионального оперативного штаба, диагноз снят у 82 человек. За день выписали 14 пациентов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Брянске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Отключили свет за неуплату, едят с помойки, плачут от одиночества»: волонтеры рассказали, как в карантин выживают старики
Корреспондент «КП» поработала волонтером, развозящим продукты пенсионерам на самоизоляции. И увидела - к некоторым «нуждающимся» волонтер приезжает одновременно с … курьером из «Макдональдса»
Новости 24
Второй умерший от коронавируса в Брянске: пациент страдал хроническими заболеваниями
ВТБ зафиксировал рост активности мошенников на самоизоляции
На брянца завели уголовное дело за подделку спецпропуска
За сутки в Брянской области выявили 60 новых случаев коронавируса
ВТБ за три дня выдал ипотеку под 6,5% на 500 млн рублей
В Брянской области умер второй пациент с коронавирусом
Число больных коронавирусом в Брянской области достигло 459
В Брянской области ограничат движение на подъездах к Сельцо
В Сельцо запретили въезд из-за вспышки коронавируса
Брянцев обязали указывать контакты при покупке билетов на поезд
В Брянске планируют наладить производство 2 миллионов масок в сутки
В Брянске возобновили строительство дома на улице Степной
В Брянской области за сутки 10 раз выезжали тушить горящую траву
В роддоме Брянской областной больнице будут принимать мамочек с коронавирусом