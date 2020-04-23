Новые случаи заражения коронавирусом в Брянской области на 23 апреля 2020 года: COVID-19 выявляют в районах

В Брянской области стали известны последние новости о новых случаях заражения коронавирусом.

К утру 23 апреля 2020 года COVID-19 подтвердили еще у 60 человек. Большинство новых случаев в Брянске -30. Однако растет количество заболевших в районах. Так, впервые зараженных выявили в Клетнянском районе. 9 новых случаев в Сельцо, по 3 - в Дятьковском и Клинцовском районах. По 2 - в Брянском, Унечском, Суземском районах и Клинцах.

Общее число зараженных в Брянской области - 459.

Растет и количество выздоровевших. По информации регионального оперативного штаба, диагноз снят у 82 человек. За день выписали 14 пациентов.

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