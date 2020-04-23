Число заболевших коронавирусом в Брянской области на 23 апреля 2020 года составило 459 человек

Число заболевших коронавирусом в Брянской области на 23 апреля 2020 года достигло 459 человек. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 60 жителей региона.

Больше всего больных в Брянске – 250 человек. На втором месте Сельцо – 79 человек. На третьем – Брянский район с 26 заболевшими. Здесь выявили 30,9 и 2 случая заболевания соответственно.

«Чистыми» от коронавируса остаются 7 районов. Заболевших нет в Рогнединском, Жуковском, Жирятинском, Суражском, Гордеевском, Красногорском и Навлинском районах.

Два случая 23 апреля зарегистрировали в Клетнянском районе.

К слову, сегодня в оперштабе зарегистрировали вторую смерть пациента с коронавирусом.

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