2020-04-23T10:49:10+03:00
Ростелеком

Видеосервис Wink покажет эксклюзивный онлайн-концерт группы «Алиса» и Константина Кинчева

Онлайн-концерт состоится при информационной поддержке радиостанции «Наше радио»
Мария Иванова
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Это будет живой полноценный концерт с профессиональными звуком, светом и видеосопровождением.Это будет живой полноценный концерт с профессиональными звуком, светом и видеосопровождением.
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Легендарная группа «Алиса» и ее лидер Константин Кинчев в ближайшую пятницу, 24 апреля, сыграют в Санкт-Петербурге живой концерт, прямой эфир которого будет доступен только в цифровом видеосервисе Wink. Онлайн-концерт состоится при информационной поддержке радиостанции «Наше радио».

Это будет живой полноценный концерт с профессиональными звуком, светом и видеосопровождением. Музыканты сыграют свой новый альбом «Посолонь», представленный осенью 2019 года. Все песни будут исполнены в том порядке, в котором они записаны на альбоме, в том числе ставшие популярными у поклонников группы композиции «Пуля» и «Москва».

В феврале 2020 года «Посолонь» стала победителем в номинации альбом года национальной музыкальной премии «Чартова дюжина», которую проводит «Наше радио». «Алиса» получила премию в этой номинации впервые за всю свою историю.

В прямом эфире Константин Кинчев и участники группы ответят на вопросы, которые зрители могут задать в официальном аккаунте «Ростелекома» в Instagram в комментариях к анонсу концерта «Алисы». «Сегодня нас всех оставили “по норам”, будем общаться хотя бы оттуда. Мы вместе!» — сказал лидер «Алисы» Константин Кинчев.

Концерт «Алисы» будет доступен бесплатно всем абонентам сервиса Wink, а новым подписчикам — даже без регистрации. Включайте телеканал «Всё ТВ» 24 апреля в 20:00 часов (время московское).

По промокоду «ПОСОЛОНЬ» новые пользователи могут получить бесплатную подписку на два месяца на тарифный план «Трансформер» и смотреть много разных телеканалов, кино и сериалов, а также лучших концертов.

При подготовке и проведении мероприятия в обязательном порядке соблюдаются все предписанные профилактические меры.

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет сильные стороны интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций).

Наши хештеги в социальных сетях: #ДляТехКтоДома #СмотриWink

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