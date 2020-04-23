2020-04-23T10:36:40+03:00
Общество

В Сельцо вводят особый режим из-за вспышки коронавируса

Город закрывают по распоряжению губернатора
Мария Дедкова
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В городе будет действовать особый режим.В городе будет действовать особый режим.Фото: Андрей АБРАМОВ
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В брянском городе Сельцо с 23 апреля вводят дополнительные ограничительные меры из-за вспышки коронавируса. В городе вводят особый режим. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Богомаз.

Итак, с 12.00 четверга, 23 апреля, в Сельцо ограничивают въезд. На дорогах установят два контрольных поста, где круглосуточно будут дежурить правоохранители. Они обеспечат пропуск местных жителей. Для въезда им нужно будет показать паспорт с пропиской.

Ограничения не будут действовать для оперативных и экстренных служб, организаций, чья деятельность развернута на территории города.

Всем въезжающим будут измерять температуру. О недомогании человека сообщат в ближайшее медучреждение.

Все граждане, которые остаются на территории города, должны максимально ограничить контакты.

Работодатели должны сообщить своим сотрудникам о принимаемых мерах и обеспечить им наличие документов, по которым они смогут въехать в Сельцо.

Кроме того, с 12.00 ограничивается движение на подъездах к городу. Дорожники установят для автомобилистов специальные знаки.

За соблюдением режима самоизоляции проследят правоохранители. Поэтому жителям Сельцо при выходе из дома нужно иметь с собой пропуск.

Нарушителей будут штрафовать. Им грозит наказание по статьям статьями 6.3, 20.6.1 КоАП. В городе обеспечат ежедневную дезинфекцию общественных мест и подъездов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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