2020-04-22T23:17:28+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 23 апреля 2020 года: число заболевших в Сельцо составило 70 человек

Мы собрали последние новости про коронавирус в Брянской области на 23 апреля 2020 года
Мария Дедкова
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Всего же в Брянской области коронавирус выявили у 399 человек.Всего же в Брянской области коронавирус выявили у 399 человек.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Сельцо число заболевших коронавирусом на 1.00 23 апреля 2020 года составило 70 человек. Город находится на втором месте после Брянска по количеству заболевших в регионе.

Вспышка коронавируса в Сельцо случилась в доме-интернате для престарелых и инвалидов малой вместимости. Постояльцев здесь заразила одна из сотрудниц. Она контактировала с зараженным.

Из-за случившегося брянским медикам запретили внешнее совместительство на время режима повышенной готовности. Это решение приняли на очередном заседании оперативного штаба.Врачи и медсестры не смогут подработать в другом месте в свободное от основной работы время.

Первый зараженный появился в Трубчевском районе. Всего же в Брянской области коронавирус выявили у 399 человек. 68 пациентов выписали.

В Брянске прокуратура проводит проверку по факту заражения жительницы города коронавирусом в Брянской городской больнице №1. Жалобу написала женщина, которая находилась на лечении в медучреждении.

В Брянской области решили вновь расширить список предприятий, которые выйдут на работу в период самоизоляции. Теперь на службу имеют право выйти дилерские предприятия, продающие автомобили, страховые организации, предприятия, ведущие экспортную деятельность, предприятия легкой промышленности, строительные организации и судебно-экспертные организации Минюста.

В роддоме Брянской областной больницы будут рожать женщины с коронавирусом. Медучреждение перепрофилировали в инфекционный стационар.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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