Число умерших из-за коронавируса в Брянской области на 23 апреля 2020 года составило 2 человека
Число умерших из-за коронавируса в Брянской области на 23 апреля 2020 составило 2 человека. В оперативном штабе сообщили о смерти второго пациента.Жертвой опасной болезни стал 72-летний брянец.
Пациент поступил в госпиталь для лечения коронавирусных пациентов в тяжелом состоянии. Из-за нарастания сердечно-легочной недостаточности мужчину перевели на искусственную вентиляцию легких. Он получал необходимую противовирусную терапию. По словам представителей оперштаба, пенсионер страдал хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми. К сожалению, спасти пожилого мужчину медикам не удалось.
Напомним, первый пациент с коронавирусом в Брянской области умер 15 апреля.
89-летний пенсионер страдал сахарным диабетом, у него были последствия перенесенного инсульта, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность и другие заболевания.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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