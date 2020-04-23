2020-04-24T12:13:35+03:00
Общество

Число умерших из-за коронавируса в Брянской области на 23 апреля 2020 года составило 2 человека

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Брянской области на 23 апреля 2020 года
Мария Дедкова
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Погибшими стали пенсионеры с сопутствующими заболеваниями.Погибшими стали пенсионеры с сопутствующими заболеваниями.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Число умерших из-за коронавируса в Брянской области на 23 апреля 2020 составило 2 человека. В оперативном штабе сообщили о смерти второго пациента.Жертвой опасной болезни стал 72-летний брянец.

Пациент поступил в госпиталь для лечения коронавирусных пациентов в тяжелом состоянии. Из-за нарастания сердечно-легочной недостаточности мужчину перевели на искусственную вентиляцию легких. Он получал необходимую противовирусную терапию. По словам представителей оперштаба, пенсионер страдал хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми. К сожалению, спасти пожилого мужчину медикам не удалось.

Напомним, первый пациент с коронавирусом в Брянской области умер 15 апреля.

89-летний пенсионер страдал сахарным диабетом, у него были последствия перенесенного инсульта, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность и другие заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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