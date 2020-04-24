2020-04-23T20:49:42+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 24 апреля 2020 года: Сельцо закрыли на карантин

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Брянской области на 24 апреля 2020 года
Марина АНТОНОВА
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В Сельцовский городской больнице готовят 60 мест для больных коронавирусом.В Сельцовский городской больнице готовят 60 мест для больных коронавирусом.
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Брянской области на 24 апреля 2020 года. В регионе насчитывается 459 заболевших. Это те, у кого официально подтвердили диагноз. Еще 375 человек находятся под наблюдением медиков. 82 человека выздоровели, из них 19 - несовершеннолетние. Накануне стало известно о смерти второго брянца от коронавируса. 72-летний пенсионер страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В полдень в четверг Сельцо закрыли на карантин. Причина - вспышка коронавируса в городе. На въездах круглосуточно дежурят полицейские. Они пропускают в город только при наличии прописки или тех, кто работает на местных предприятиях.

В Сельцо коронавирусом заболели постояльцы дома престарелых. Инфекцию принесла медработник, которая присутствовала на богослужении в протестанткой церкви в Брянске.

В Брянске начали массово останавливать автомобилистов. И проверять пропуска для работы во время самоизоляции. Сотрудники ДПС дежурят во всех районах города.

Одного брянца задержали за подделку такого пропуска. Он распечатал документ на компьютере и подставил свои данные. Теперь ему грозит до двух лет колонии за подделку документа. А вот от цифровых пропусков для Брянска власти открестились - мол, в городе слишком мало камер видеонаблюдения. Вариант получения пропуска удаленно не рассматривают.

По словам брянского губернатора, ситуация с коронавирусом в регионе развивается по прогнозируемому сценарию. Главное сейчас - не допустить резкого скачка заболеваемости. Для этого нужно максимально ограничить контакты и без надобности не выходить из дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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