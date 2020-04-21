2020-04-21T13:44:44+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса Брянской области на 21 апреля 2020 года

Мы составили карту распространения и статистику коронавируса в Брянской области на 21 апреля 2020 года
Мария Дедкова
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Фото: департамент здравоохранения Брянской областиФото: департамент здравоохранения Брянской области
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В Брянской области составили карту распространения и дали статистику по заболеваемости коронавирусом.

Итак, на 21 апреля 2020 года в регионе COVID-19 выявили в 5 городах и 16 районах области. Число заболевших коронавирусом составило 350 человек.

За сутки диагноз подтвердился еще у 29 жителей области. Брянщина опустилась на 14 место в стране по количеству заболевших.

Число случаев заболевания коронавирусом

- Брянск - 201 (+1)

- Сельцо - 58 (+24)

- Брянский район - 23 (+1)

- Дятьковский район – 14

- Фокино – 8

- Унечский район - 6 (+1)

- Климовский район – 4

- Карачевский район - 4

- Погарский район – 4

- Новозыбков - 4

- Дубровский район - 3 (+1)

- Почепский район – 3

- Выгоничский район – 3

- Злынковский район – 3

- Суземский район – 3

- Комаричский район - 2

- Стародубский район - 2

- Брасовский район - 2

- Мглинский район - 1

- Клинцы - 1

- Севский район -1 (+1)

Число заболевших постепенно увеличивается. Фото: департамент здравоохранения Брянской области

Число заболевших постепенно увеличивается. Фото: департамент здравоохранения Брянской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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