Карта распространения и статистика коронавируса Брянской области на 21 апреля 2020 года
В Брянской области составили карту распространения и дали статистику по заболеваемости коронавирусом.
Итак, на 21 апреля 2020 года в регионе COVID-19 выявили в 5 городах и 16 районах области. Число заболевших коронавирусом составило 350 человек.
За сутки диагноз подтвердился еще у 29 жителей области. Брянщина опустилась на 14 место в стране по количеству заболевших.
Число случаев заболевания коронавирусом
- Брянск - 201 (+1)
- Сельцо - 58 (+24)
- Брянский район - 23 (+1)
- Дятьковский район – 14
- Фокино – 8
- Унечский район - 6 (+1)
- Климовский район – 4
- Карачевский район - 4
- Погарский район – 4
- Новозыбков - 4
- Дубровский район - 3 (+1)
- Почепский район – 3
- Выгоничский район – 3
- Злынковский район – 3
- Суземский район – 3
- Комаричский район - 2
- Стародубский район - 2
- Брасовский район - 2
- Мглинский район - 1
- Клинцы - 1
- Севский район -1 (+1)
Число заболевших постепенно увеличивается. Фото: департамент здравоохранения Брянской области
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ИСТОЧНИК KP.RU
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