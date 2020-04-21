Число выздоровевших от коронавируса в Брянске на 21 апреля 2020 года достигло 62 человека

В Брянской области на утро 21 апреля 2020 года число выздоровевших от коронавируса достигло 62 человек. За сутки из больницы выписали еще 4 брянцев.

Окончательные анализы на COVID-19 у пациентов показали отрицательный результат.

К слову, всего в регионе на данный момент провели 7692 теста.

Напомним, на данный момент в регионе зарегистрировали 350 случаев коронавируса. 1 человек умер. В больнице под присмотром медиков остаются еще 287 жителей области.

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