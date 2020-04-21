Число заболевших коронавирусом в Брянской области на 21 апреля 2020 года составило 350 человек. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 29 пациентов.

Больше всего больных в Брянске – 201 человек. На втором месте по Сельцо – 58 человек. Здесь зафиксировали вспышку заболеваемости. На третьем – Брянский район. Здесь выявили 23 человека с COVID-19.

«Чистыми» от коронавируса остаются 9 районов. Заболевших пока нет в Рогнединском, Жуковском, Жирятинском, Суражском, Клетнянском, Трубчевском, Гордеевском, Красногорском и Навлинском районах.

Первый заболевший появился в Севском районе.

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