Новые случаи заболевания коронавирусом в Брянской области на 21 апреля 2020 года: число заболевших увеличилось на 29 человек

В Брянской области на 21 апреля 2020 года количество заболевших увеличилось на 29 человек. Число пациентов с COVID-19 достигло 350.

Больше всего заболевших выявили в Сельцо -24. Там зафиксировали вспышку коронавируса. По одному случаю выявили в Брянске, Брянском, Севском, Унечском и Дубровском районах.

Растет в регионе и число выздоровевших от коронавируса. По информации регионального оперативного штаба, диагноз снят уже у 62 человек. Число умерших остается прежним - 1.

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