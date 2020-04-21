2020-04-21T12:19:32+03:00
Общество

Новые случаи заболевания коронавирусом в Брянской области на 21 апреля 2020 года: число заболевших увеличилось на 29 человек

Мы собрали последние новости о новых случаях заболевания коронавирусом в Брянской области
Мария Дедкова
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Растет в регионе и число выздоровевших от коронавируса.Растет в регионе и число выздоровевших от коронавируса.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Брянской области на 21 апреля 2020 года количество заболевших увеличилось на 29 человек. Число пациентов с COVID-19 достигло 350.

Больше всего заболевших выявили в Сельцо -24. Там зафиксировали вспышку коронавируса. По одному случаю выявили в Брянске, Брянском, Севском, Унечском и Дубровском районах.

Растет в регионе и число выздоровевших от коронавируса. По информации регионального оперативного штаба, диагноз снят уже у 62 человек. Число умерших остается прежним - 1.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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