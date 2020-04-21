2020-04-20T23:13:03+03:00
Общество

Коронавирус в Брянске, последние новости на 21 апреля 2020 года: темпы заражения могут вырасти через 2-3 недели

Мы собрали последние новости про коронавирус в Брянске на 21 апреля 2020 года
Мария Дедкова
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Количество зараженных растет.Количество зараженных растет.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянской области к 1.00 21 апреля количество заболевших коронавирусом достигло 321 человека. За сутки диагноз подтвердился еще у 42 человек, сообщают в оперативном штабе.

Стоит отметить, что число заболевших выросло как в Брянске, так и в районах области.

Число выздоровевших составило 58 человек. Согласно официальной статистике, жертвой коронавируса в Брянской области стал пока один человек.

Однако 20 апреля СМИ сообщили о втором умершем пенсионере. 72-летний житель Брянска скончался еще 12 апреля. Анализ на новую инфекцию взяли у него посмертно. Только через несколько дней выяснилось, что проба на covid-19 оказалась положительной. Официальное заключение о причине смерти родственники пенсионера пока не получили. Умершего мужчину не включили в официальную статистику. Возможно, еще и потому, что причиной смерти стал не вирус, а другое заболевание.

Тем временем, в регионе ожидают роста темпов заражения коронавирусом. По прогнозам специалистов, это случится примерно через 2-3 недели.

Тем временем, в области пытаются предотвратить распространение инфекции. Для этого дезинфицируют дороги, тротуары и остановки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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