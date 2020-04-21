Вспышка коронавируса в Сельцо: 24 заболевших за сутки

Брянский город Сельцо стал лидером после областного центра по количеству заболевших коронавирусом. За последние сутки 21 апреля 2020 года диагноз подтвердился у 24 человек. Общее число заболевших составило 58 человек.

В оперативном штабе не рассказывают, с чем связана вспышка. В департаменте здравоохранения Брянской области, в управлении Роспотребнадзора Брянской области тему коронавируса также не комментируют, ссылаясь на то, что всю информацию передают в оперативный штаб.

По данным журналиста Александра Чернова, в Сельцо закрылась подстанция скорой помощи. Это связано с тем, что медики не имели адекватных средств защиты и все-таки заболели. Город обслуживает подстанция Брянского района, сил здесь не хватает.

Как стало известно «Комсомольской правде» в Брянске», Сельцовская больница остается закрыта на карантин. Экстренных больных везут в Брянск. Медучреждение работает как госпиталь для больных коронавирусом. Остается работать в нем паллиативное отделение. Коронавирусом заразился заведующий неврологическим отделением сельцовской больницы. У медсестры диагноз пока не подтвердился.

Две медсестры из Сельцо лежат в госпитале для больных коронавирусом в Брянской областной больнице, сообщают «Брянские известия». От коронавируса здесь лечат еще как минимум одну медсестру из Брянска.

Судя по всему, болеют медики и из Брянской городской больницы №1, где случилась вспышка коронавируса. Пока известно точно о двух пациентах, которые лежали там и заболели коронавирусом. Причем, один из них уже умер.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».