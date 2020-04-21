В Брянске перепутали спутники Илона Маска со звездопадом Лириды

В Брянске спутники Илона Маска перепутали со звездопадом Лириды. Фотографии и видеозаписи с пролетающей по небу цепочкой спутников публикуют пользователи в социальных сетях.

Некоторые предположили, что это другое астрономическое явление - звездопад Лириды. Метеорный поток можно увидеть в ночь с 21 на 22 апреля, даже не выходя из дома, сообщают "РИА Новости". Но выглядит он иначе.

Американская компания, которую возглавляет Илона Маск, запускает сразу по 60 спутников. Они должны обеспечить связь и интернет в отдаленных от цивилизации местах. Последний запуск спутников состоялся 18 марта. Над Брянском они будут пролетать вечером 21 и 22 апреля.

Звездопад Лириды астрономы советуют смотреть ближе в утру.

Синоптики обещают, что ночь на 22 апреля будет пасмурной. Поэтому необычных явлений в небе увидеть не удасться. Зато можно попытать счастья в следующую ночь на 23 апреля. Она обещает быть ясной.

Спутники Илона Маска пролетают над Брянском. .Видео: vk.com, "Made in Bryansk - Сделано в Брянске"

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».