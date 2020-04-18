2020-04-17T23:04:10+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 18 апреля 2020 года:

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Брянской области на 18 апреля 2020 года
Мария Дедкова
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Статистика показывает, что число заразившихся выросло как в Брянске, так и в районах области.Статистика показывает, что число заразившихся выросло как в Брянске, так и в районах области.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Брянской области продолжается распространение коронавируса. На 1.00 18 апреля число заболевших в регионе составило 228 человек.

Статистика показывает, что число заразившихся выросло как в Брянске, так и в районах области.

В областной центре диагноз Covid-19 выявили у 165 человек. В Брянском районе зарегистрировали 17 случаев, в Дятьковском районе – 7, в Климовском – 4, в Сельцо – 9, в Погарском – 3, в Почепском – 3, в Выгоничском – 3, в Фокино – 3, в Суземском районе – 2, в Злынковском – 3, в Брасовском – 1, в Комаричском – 2, в Карачевском – 1. По одному случаю заболевания оказалось в Унечском и Стародубском районах.

Массового скопления людей в области пытаются избежать всеми возможными способами. Накануне Пасхи все храмы и церкви будут закрыты. Пасхальную службу будут транслировать онлайн без прихожан. Брянцев также не будут пускать на кладбища. Для этого местные власти ограничили движение и парковку вблизи мест захоронений. В Брянске ограничат движение и общественного транспорта. В субботу, 18 апреля, он будет ходить с 6.00 до 18.00.

Жителям области еще раз напомнили о необходимости соблюдать режим самоизоляции. Обязали оставаться дома 14 дней и приезжих из Москвы и Санкт-Петербурга.

В то же время брянские больницы готовятся к более сложному развитию ситуации. По поручению главы региона в медучреждениях создадут 2,2 тысячи коек для больных с Covid-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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