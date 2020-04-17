Коронавирус в Брянской области: карта распространения и статистика на 17 апреля 2020 года

По данным на 17 апреля 2020 года в Брянской области зарегистрировали 228 случаев коронавируса. Число заболевших Covid-19 за сутки составило 27 человек.

На карте распространения коронавируса в Брянской области отображены населенные пункты, в которых заразились жители. Статистика показывает, что число заболевших выросло как в Брянске, так и в районах области.

В областной центре диагноз Covid-19 у 165 человек. В Брянском районе - 17, в Дятьковском районе – 7, в Климовском – 4, в Сельцо – 9, в Погарском – 3, в Почепском – 3, в Выгоничском – 3, в Фокино – 3, в Суземском районе – 2, в Злынковском – 3, в Брасовском – 1, в Комаричском – 2, в Карачевском – 1. По одному случаю заболевания впервые зафиксировали в Унечском и Стародубском районах. Они стали новыми очагами на карте распространения коронавируса.

На данный момент в больнице региона остаются 198 человек. Общее количество смертей от коронавируса в Брянской области составляет 1 человек. Подтвержденных случаев полного выздоровления от коронавируса Covid-19 в Брянской области – 29.

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