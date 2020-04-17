Число выздоровевших от коронавируса в Брянске на 17 апреля 2020 года достигло 29 человек

В Брянской области на утро 17 апреля 2020 года число выздоровевших от коронавируса достигло 29 человек.

За сутки выписали еще шесть брянцев. Окончательные анализы на COVID-19 у пациентов показали отрицательный результат.

Напомним, на данный момент в регионе зарегистрировали 228 случаев коронавируса. 1 человек умер. В больнице под присмотром медиков остаются еще 198 жителей области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».