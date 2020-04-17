2020-04-17T12:11:43+03:00
Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Брянске на 17 апреля 2020 года достигло 29 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Брянске на 17 апреля 2020 года
Мария Дедкова
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В больнице под присмотром медиков остаются еще 198 жителей области.В больнице под присмотром медиков остаются еще 198 жителей области.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянской области на утро 17 апреля 2020 года число выздоровевших от коронавируса достигло 29 человек.

За сутки выписали еще шесть брянцев. Окончательные анализы на COVID-19 у пациентов показали отрицательный результат.

Напомним, на данный момент в регионе зарегистрировали 228 случаев коронавируса. 1 человек умер. В больнице под присмотром медиков остаются еще 198 жителей области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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