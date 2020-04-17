2020-04-17T10:32:25+03:00
Общество

Новые случаи заболевания коронавирусом в Брянской области 17 апреля 2020 года: за сутки заразились 27 человек

Мы собрали последние новости о новых случаях заболевания коронавирусом в Брянской области на 17 апреля 2020 года
Марина АНТОНОВА
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В Брянске 165 заболевших.В Брянске 165 заболевших.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Мы собрали последние новости о новых случаях заболевания коронавирусом в Брянской области на 17 апреля 2020 года. За прошедшие сутки заразились еще 27 человек, сообщают в оперативном штабе.

Новые случаи заболевания коронавирусом впервые зафиксировали в Стародубском и Унечском районах. Всего коронавирусом охвачены три брянских города: это Брянск, Фокино и Сельцо, а также 13 районов.

В Брянске за сутки количество заболевших выросло на 15 человек и составляет 165 человек.

За все время с начала эпидемии в Брянске от коронавируса умер один человек, выздоровели - 29 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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