Коронавирус в Брянской области, последние новости на 3 мая 2020 года: регион вышел на 8 место по числу победивших COVID-19

В Брянской области уже 276 человек выздоровели от коронавируса. Это восьмой показатель по России. Непосредственно за последние сутки диагноз "COVID-19" сняли с 15 пациентов. Их контрольные тесты на коронавирус оказались отрицательными. Их отпустили домой.

Всех случаев COVID-19 в регионе теперь 1148. Накануне подтвердили 86 новых. Из них 54 пришлись на областной центр. В связи с этим в оперштабе отметили резкий скачок заболеваемости в городе. Итого общее число заболевших в Брянске составляет 564 человека. Также в "лидерах" Сельцо, Брянский и Дятьковский районы, где 120 и по 68 случаев соответственно.

Коронавирус присутствует, по-прежнему, в пяти городах и 24 районах Брянской области. Без COVID-пациентов остаются только два – Гордеевский и Суражский. Кстати, в Красногорском районе, который длительное время "держался" среди чистых зон - уже три заболевших (был изначально один).

В области продолжают инспектировать социальные учреждения. Так, к примеру, 3 мая заместитель губернатора Александр Коробко посетил приют для детей и подростков в селе Косилове Жуковского района (это примерно в 85 километрах от Брянска). Гостя там встретили в защитном костюме, а общались на безопасной дистанции. Как оказалось, работники согласились поработать лишнюю смену в 14 дней – чтобы минимизировать возможность проникновения в приют вируса. В самом райцентре – Жуковке – за первые два майских дня полицейские составили 25 протоколов за нарушение режима самоизоляции. Этих горожан привлекли к административной ответственности.

За последние сутки в Брянской области не зафиксировали новых смертей от коронавируса. Таковых по-прежнему девять. Общее число проведенных тестов на COVID-19 достигло 16099.

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