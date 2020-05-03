2020-05-03T12:25:51+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 3 мая 2020 года

Мы составили карту распространения и приводим статистику коронавируса в Брянской области на 3 мая 2020 года
Анна ЛЕВКИНА
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Число пациентов с "COVID-19" в Брянской области достигло 1148 человекЧисло пациентов с "COVID-19" в Брянской области достигло 1148 человекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 3 мая 2020 года.

Число пациентов с COVID-19 достигло 1148 человек. Коронавирусом охвачены 5 городов и 24 района области. "Чистых" от инфекции зон осталось всего две. Это Суражский и Гордеевский районы.

Число случаев COVID-19 в Брянской области:

Брянск - 564 (+54)

— Сельцо - 120 (+2)

— Брянский район - 68 (+2)

— Дятьковский район - 68 (+3)

— Карачевский район - 50 (+1)

— Унечский район - 33

— Стародубский район - 30

— Брасовский район - 24 (+5)

Фокино - 22

— Трубчевский район - 16 (+5)

— Клетнянский район - 14 (+2)

— Комаричский район - 14 (+3)

— Климовский район - 13

— Погарский район - 12 (+2)

— Дубровский район - 12 (+1)

— Суземский район - 11

Клинцы - 11 (+1)

— Мглинский район - 10

— Севский район - 9

— Жуковский район - 9

— Выгоничский район - 7 (+1)

Новозыбков - 6

— Почепский район - 6

— Клинцовский район - 6 (+1)

— Злынковский район - 4

— Навлинский район - 4 (+1)

— Красногорский район -3 (+2)

— Рогнединский район - 1

— Жирятинский район - 1.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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