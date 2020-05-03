Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 3 мая 2020 года
В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 3 мая 2020 года.
Число пациентов с COVID-19 достигло 1148 человек. Коронавирусом охвачены 5 городов и 24 района области. "Чистых" от инфекции зон осталось всего две. Это Суражский и Гордеевский районы.
Число случаев COVID-19 в Брянской области:
— Брянск - 564 (+54)
— Сельцо - 120 (+2)
— Брянский район - 68 (+2)
— Дятьковский район - 68 (+3)
— Карачевский район - 50 (+1)
— Унечский район - 33
— Стародубский район - 30
— Брасовский район - 24 (+5)
— Фокино - 22
— Трубчевский район - 16 (+5)
— Клетнянский район - 14 (+2)
— Комаричский район - 14 (+3)
— Климовский район - 13
— Погарский район - 12 (+2)
— Дубровский район - 12 (+1)
— Суземский район - 11
— Клинцы - 11 (+1)
— Мглинский район - 10
— Севский район - 9
— Жуковский район - 9
— Выгоничский район - 7 (+1)
— Новозыбков - 6
— Почепский район - 6
— Клинцовский район - 6 (+1)
— Злынковский район - 4
— Навлинский район - 4 (+1)
— Красногорский район -3 (+2)
— Рогнединский район - 1
— Жирятинский район - 1.
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ИСТОЧНИК KP.RU