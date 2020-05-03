Новые случаи заболевания коронавирусом в Брянской области на 3 мая 2020 года: заразились 86 человек

В Брянской области 3 мая 2020 года подтвердили 86 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших достигло 1148. К воскресенью выздоровели 276 человек, девять скончалось.

Больше всего заболевших в Брянске – 564. За сутки прибавилось 54 заболевших. В закрытом из-за коронавируса брянском городе Сельцо – 120 пациентов с диагнозом «COVID-19» (плюс 2 новых случая за сутки).

В Брянской области, по-прежнему, коронавирусом охвачены 5 городов и 24 района области. Чистых «зон» от инфекции осталось всего две: Гордеевский, Суражский районы.

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