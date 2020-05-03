Число заболевших коронавирусом в Брянской области на 3 мая 2020 года достигло 1148 человек

Число заболевших коронавирусом в Брянской области на 3 мая 2020 года составило 1148 человек. За последние сутки зарегистрировали еще 86 новых случаев.

По-прежнему, больше всего заболевших в Брянске – 564. На втором месте Сельцо – 120 человек. Третью строчку разделили два района: Брянский и Дятьковский, где по 68 COVID-пациентов. Здесь выявили 54, 2 и 2/3 новых случаев соответственно.

Всего в регионе провели 16099 тестов на коронавирус, сообщили в оперштабе.

Добавим, на утро 3 мая 276 человек выздоровели, девять скончалось.

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